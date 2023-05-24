В самарском Доме дружбы народов проведут концерт ко Дню домбры

В воскресенье, 28 мая, в 12:00, в самарском Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) состоится концерт "Играй, домбра" (0+).

Мероприятие приурочено ко Дню домбры — национальному празднику Казахстана, где его ежегодно отмечают с 2018 г. (праздник проходит в первое воскресенье июля).

Организаторы отмечают, что домбра стала культурным достоянием народа и одним из главных символов казахской музыкальной культуры. С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, через мелодии рассказывая об истории народа, его традициях и ценностях.

Вход на мероприятие "Играй, домбра" свободный. Участники познакомятся с народным инструментом, узнают о его значении для казахского народа, об особенностях изготовления, о способах игры на национальном музыкальном инструменте.