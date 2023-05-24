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Самарский "Союз-2.1а" успешно вывел на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-23"

БАЙКОНУР. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 мая, в 15:56 мск с 31-й площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", сообщает Роскосмос.

"Выведение "Прогресса МС-23" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.

На "Прогрессе МС-23" доставляются 2 491 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

На "грузовике" отправлено универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос. Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" (постановщик — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

Также на "Прогрессе МС-23" доставляется видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности в интересах эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для выполнения экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир".

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