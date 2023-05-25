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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области реконструируют мостовой переход через реку Кондурчу

КРАСНЫЙ ЯР. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление строительства и ЖКХ Красноярского района объявило конкурс на проведение работ по реконструкции мостового перехода через реку Кондурчу на трассе "Самара — Ульяновск" (62 км+450 м, восточнее 830 м — пос. Кириллинский) в Красноярском районе.

Начальная цена контракта составила 149,74 млн рублей. Победитель торгов определится после 15 июня. Он должен исполнить контракт до 31 декабря 2024 года.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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