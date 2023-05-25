В Самаре 37 человек тушили пожар повышенной сложности

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В среду, 24 мая, примерно в 12:38, начался пожар на станции Безымянка 2, дом 2 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.