Мужчина пострадал при пожаре на ул. Красных Коммунаров в Самаре

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В среду, 24 мая, около 14:09, начался пожар на ул. Красных Коммунаров, 15 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.