Страховой Дом ВСК совместно с сервисом Simble запустили продажи краткосрочного каско

Страховой Дом ВСК стал страховым партнером сервиса покупки краткосрочного каско Simble. Пользователи приложения могут оформить полис добровольного автострахования ВСК — для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе, выбрать тариф и загрузить фото документов на автомобиль.
В среднем, срок одобрения заявки на покупку краткосрочного каско занимает 30 минут. Оформить полис ВСК через Simble можно на время отдельной поездки или парковки, а также на определенный километраж.
Simble — это первый в России сервис для покупки каско на короткий срок. Покрытие полиса зависит от выбранного тарифа. В перечень рисков можно включить ДТП по вине страхователя, угон, ущерб от непогоды и кражу деталей.
"Партнерство нашей компании с сервисом Simble — это еще один шаг ВСК в сторону улучшения наших сервисов, повышения доступности добровольного страхования и омниканальности. Важной частью стратегии нашей компании является цифровизация — сейчас практически любой продукт компании можно оформить буквально в два клика, а 65% урегулирований по каско проходит в режиме онлайн. И сотрудничество с Simble расширяет наши возможности взаимодействия с клиентом в простом и понятном формате. Оформление каско на короткий срок может стать отличным решением для тех, кто собирается, например, отправиться в путешествие к морю, планирует поездку загород и хочет максимально обезопасить себя от непредвиденных трат, связанных с повреждением или даже полной потерей авто", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.