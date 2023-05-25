Страховой Дом ВСК совместно с сервисом Simble запустили продажи краткосрочного каско

Страховой Дом ВСК стал страховым партнером сервиса покупки краткосрочного каско Simble. Пользователи приложения могут оформить полис добровольного автострахования ВСК — для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе, выбрать тариф и загрузить фото документов на автомобиль.

В среднем, срок одобрения заявки на покупку краткосрочного каско занимает 30 минут. Оформить полис ВСК через Simble можно на время отдельной поездки или парковки, а также на определенный километраж.

Simble — это первый в России сервис для покупки каско на короткий срок. Покрытие полиса зависит от выбранного тарифа. В перечень рисков можно включить ДТП по вине страхователя, угон, ущерб от непогоды и кражу деталей.

"Партнерство нашей компании с сервисом Simble — это еще один шаг ВСК в сторону улучшения наших сервисов, повышения доступности добровольного страхования и омниканальности. Важной частью стратегии нашей компании является цифровизация — сейчас практически любой продукт компании можно оформить буквально в два клика, а 65% урегулирований по каско проходит в режиме онлайн. И сотрудничество с Simble расширяет наши возможности взаимодействия с клиентом в простом и понятном формате. Оформление каско на короткий срок может стать отличным решением для тех, кто собирается, например, отправиться в путешествие к морю, планирует поездку загород и хочет максимально обезопасить себя от непредвиденных трат, связанных с повреждением или даже полной потерей авто", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.