В Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить участника СВО по военному билету

В Самаре сотрудники Hampton by Hilton отказались заселить в гостиницу военнослужащего, участника спецоперации по защите Донбасса, у которого не было паспорта. Мужчина предъявил военный билет, так как его паспорт находится в военчасти, но администрации отеля все равно ему отказала.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

К ней обратилась очевидец событий Оксана Макеева, которая вступилась за военнослужащего и хотела убедить работников отеля пойти ему навстречу. По словам женщины, уже было около полуночи, и боец выглядел уставшим, но его буквально выставили на улицу.

"Марина, можно и я расскажу историю! Я селилась 12 мая в Самаре в гостиницу Hampton by Hilton на ул. Льва Толстого, 131, и при мне не заселили в 23:30 участника СВО по "военнику", у него не было паспорта (их военкомат забирает). Его отправили ночевать на улицу. Гостиница около вокзала, и админ говорит - тут такие часто бывают, мы их не селим. Я не смогла ему помочь! Попробуйте вы!!!" - написала женщина.

Представители самарской гостиницы по запросу Марины Ахмедовой с ней связались, однако уверяли, что не заселили военнослужащего вечером по военному билету и отправили его на улицу в строгом соответствии с законами Российской Федерации.

Отказ гостиниц и отелей участникам СВО в заселении по военному билету привлек внимание и депутатов Госдумы, пишет ИА Регнум.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о важности обсуждения вопроса с другими депутатами на официальном уровне, а также инициировала написание запроса в Федерацию отельеров России для разъяснения ситуации.

Депутат допустила, что, возможно, инцидент произошел из-за отдельных требований в конкретной гостиничной сети. Но тогда это требует еще более серьезных разбирательств.

Адвокат Павел Зайцев отметил, что действия персонала самарской гостиницы подлежат привлечению к ответственности.

"За данные действия следует гражданско-правовая и административная ответственность. Она наступит в случае обращение или в суд (гражданско-правовая), или в МВД для составления протокола об административном правонарушении. То есть факт должен быть задокументирован", - подчеркнул Зайцев.