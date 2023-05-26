Бойцу СВО, которому отказали в заселении в гостиницу, подобрали другой вариант размещения

Бойцу СВО, который не смог заселиться в самарскую гостиницу из-за отсутствия паспорта, подобрали альтернативный вариант размещения, сообщает "КП-Самара".

Напомним, сотрудники Hampton by Hilton отказались заселить в гостиницу военнослужащего, участника спецоперации по защите Донбасса, у которого не было паспорта. Мужчина предъявил военный билет, так как его паспорт находится в военчасти, но администрации отеля все равно ему отказала.

"Как только получил такой сигнал, сразу поручил разобраться в этой возмутительной истории, — прокомментировал изданию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — По ходу разбирательства коллеги доложили, что факт имел место. Участник СВО не имел при себе справки, которая дается на время, когда у военнослужащего забирают паспорт. Действующие правила обязывают гостиницы селить только по предъявлению определенного перечня документов, в который военный билет входит якобы только при наличии этой справки. И гостиница, ссылаясь на эти правила, вынуждена была отказать. Но при этом, как мне доложили коллеги, на улице бойца не оставили и подобрали ему альтернативный вариант размещения. Конечно, это тоже нужно принять во внимание, это важно".

Глава региона отметил, что, по всей видимости, здесь налицо несовершенство нормативной базы, которая с одной стороны обязывает гостиницы к соблюдению таких требований, с другой — тем самым создает сложности для военнослужащих.

"На это нужно обратить внимание и отраслевому регулятору, и депутатам, и эти правила соответствующим образом изменить, заняться делом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.