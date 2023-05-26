16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бойцу СВО, которому отказали в заселении в гостиницу, подобрали другой вариант размещения В Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить участника СВО по военному билету 20 школ и колледжей Самарской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира К жаре в регионе добавятся дожди и грозы Летом 2023 г. в Самарской области для участников программы "Студтуризм" откроются новые возможности

Общество

Бойцу СВО, которому отказали в заселении в гостиницу, подобрали другой вариант размещения

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бойцу СВО, который не смог заселиться в самарскую гостиницу из-за отсутствия паспорта, подобрали альтернативный вариант размещения, сообщает "КП-Самара".

Напомним, сотрудники Hampton by Hilton отказались заселить в гостиницу военнослужащего, участника спецоперации по защите Донбасса, у которого не было паспорта. Мужчина предъявил военный билет, так как его паспорт находится в военчасти, но администрации отеля все равно ему отказала.

"Как только получил такой сигнал, сразу поручил разобраться в этой возмутительной истории, — прокомментировал изданию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — По ходу разбирательства коллеги доложили, что факт имел место. Участник СВО не имел при себе справки, которая дается на время, когда у военнослужащего забирают паспорт. Действующие правила обязывают гостиницы селить только по предъявлению определенного перечня документов, в который военный билет входит якобы только при наличии этой справки. И гостиница, ссылаясь на эти правила, вынуждена была отказать. Но при этом, как мне доложили коллеги, на улице бойца не оставили и подобрали ему альтернативный вариант размещения. Конечно, это тоже нужно принять во внимание, это важно".

Глава региона отметил, что, по всей видимости, здесь налицо несовершенство нормативной базы, которая с одной стороны обязывает гостиницы к соблюдению таких требований, с другой — тем самым создает сложности для военнослужащих.

"На это нужно обратить внимание и отраслевому регулятору, и депутатам, и эти правила соответствующим образом изменить, заняться делом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4