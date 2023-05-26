Анастасия Павлюченкова проиграла Лорен Дэвис в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла американской спортсменке Лорен Дэвис (58-й номер в рейтинге WTA) в матче четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), сообщает championat.com. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу американки.

Поединок продлился 2 часа 34 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дэвис пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.