Первый шаг во взрослую жизнь: для самарских выпускников "Роснефть-классов" прозвучал последний звонок

Для выпускников профильного класса "Роснефти" самарской школы № 129 наступил долгожданный, самый трогательный и незабываемый школьный праздник — Последний звонок. Во взрослую жизнь отправились 14 ребят, уже решивших для себя стать нефтяниками.

В этом году учебное заведение выпускает воспитанников "Роснефть-класса" уже в 21 раз. В течение двух лет старшеклассники получают знания и навыки помимо основной образовательной программы, занимаясь научной работой под руководством преподавателей ведущих вузов Самарской области. Результаты исследований ребята представляют на региональных и международных форумах.

"Я планирую связать свою жизнь с нефтепереработкой, хочу поступать в Самарский политех на специальность "Химическая технология", — делится планами золотая медалистка "Роснефть-класса" Светлана Воробьева. — Обучение в "Роснефть-классе" придало мне уверенности в своих силах, я получила очень глубокие и основательные знания по самым важным для меня предметам — математике и химии".

Выпускница признается: учиться было сложно: задают больше, а спрашивают строже. Однако затраченные усилия гарантируют высокий балл на ЕГЭ — эффективность обучения в специализированном классе неоднократно подтверждали успехи детей. Ученики "Роснефть-классов" занимают призовые места на всероссийских олимпиадах, таких как "Нефть — Газ", "Энергетика для всех", "Старт в науке". В прошлом году эти мотивированные школьники стали суперфиналистами партнерской образовательной программы НК "Роснефть" и образовательного фонда "Талант и Успех".

С окончанием школы выпускников поздравили специалисты кадровой службы Куйбышевского НПЗ — куратора корпоративных профориентационных и образовательных проектов "Школа — вуз — предприятие" и "Роснефть-класс". Ребята получили фирменные сертификаты выпускника и напутствие после окончания вуза вернуться работать в компанию "Роснефть".

Впереди у вчерашних школьников — экзамены. Получив медали и аттестаты, они смогут претендовать на бесплатное обучение в лучших вузах страны.