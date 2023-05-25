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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Первый шаг во взрослую жизнь: для самарских выпускников "Роснефть-классов" прозвучал последний звонок

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для выпускников профильного класса "Роснефти" самарской школы № 129 наступил долгожданный, самый трогательный и незабываемый школьный праздник — Последний звонок. Во взрослую жизнь отправились 14 ребят, уже решивших для себя стать нефтяниками.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В этом году учебное заведение выпускает воспитанников "Роснефть-класса" уже в 21 раз. В течение двух лет старшеклассники получают знания и навыки помимо основной образовательной программы, занимаясь научной работой под руководством преподавателей ведущих вузов Самарской области. Результаты исследований ребята представляют на региональных и международных форумах.

"Я планирую связать свою жизнь с нефтепереработкой, хочу поступать в Самарский политех на специальность "Химическая технология", — делится планами золотая медалистка "Роснефть-класса" Светлана Воробьева. — Обучение в "Роснефть-классе" придало мне уверенности в своих силах, я получила очень глубокие и основательные знания по самым важным для меня предметам — математике и химии".

Выпускница признается: учиться было сложно: задают больше, а спрашивают строже. Однако затраченные усилия гарантируют высокий балл на ЕГЭ — эффективность обучения в специализированном классе неоднократно подтверждали успехи детей. Ученики "Роснефть-классов" занимают призовые места на всероссийских олимпиадах, таких как "Нефть — Газ", "Энергетика для всех", "Старт в науке". В прошлом году эти мотивированные школьники стали суперфиналистами партнерской образовательной программы НК "Роснефть" и образовательного фонда "Талант и Успех".

С окончанием школы выпускников поздравили специалисты кадровой службы Куйбышевского НПЗ — куратора корпоративных профориентационных и образовательных проектов "Школа — вуз — предприятие" и "Роснефть-класс". Ребята получили фирменные сертификаты выпускника и напутствие после окончания вуза вернуться работать в компанию "Роснефть".

Впереди у вчерашних школьников — экзамены. Получив медали и аттестаты, они смогут претендовать на бесплатное обучение в лучших вузах страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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