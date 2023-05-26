В доме на ул. Максима Горького в Самаре горели полы

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В четверг, 25 мая, примерно в 17:59 произошел пожар на ул. Максима Горького, 79 в Самарском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.