Гандбольная "Лада" проиграла "Звезде"

В первом матче серии за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" уступила "Звезде" из Звенигорода — 34:36 (20:19).

С пятой до 13-й минуты наши хозяйничали на своей площадке безраздельно, превратив ничейный счет (2:2) в весьма солидный (9:5). На этом промежутке времени у волжанок получалось почти всё. Спорились дела у Вероники Никитиной, забившей половину тольяттинских первых голов из шести. У Ольги Фоминой влетело в "рамку" даже не после прямого "выстрела", а при помощи мудреного рикошета от вратаря. И даже численное меньшинство хозяйкам поля не мешало развивать преимущество и заставлять соперниц тасовать вратарей (будущая главная героиня встречи Серафима Тиханова на 13-й минуте покинула "рамку", не сумев отразить на отведенном ей коротком отрезке ни один из четырех бросков).

Вообще до перерыва голкиперы смотрелись, мягко говоря, неважно. Юлия Кунцевич и Екатерина Кирикиас записали на себя всего по три "спасения", а их сменщицы — ни одного.

Тольяттинские же бомбардиры до 17-й минуты себя проявляли блестяще, доведя отрыв до "плюс пяти". У гостей разве что Станислава Герасимова была им под стать в период застоя у "молниеносных". Но стоило проснуться другим снайперам "Звезды", и перевес в пользу волжанок начал стремительно сходить на нет. До минимума он сократился на 21-й минуте (13:12). И хотя очередное численное меньшинство (!) вновь всколыхнуло "Ладу", которая при дефиците игроков ушла вперед на три мяча, "молниеносные" уже не выглядели заторможенными, как в первой половине тайма, и едва не восстановили паритет еще до ухода соперников на перерыв.

Случилось эта неприятность для тольяттинок на десятой минуте второй половины (27:27) в самый разгар сумасшедшей перестрелки, в ходе которой команды на ответный точный "выстрел" после пропущенного гола затрачивали порой лишь по 7-8 секунд. Вполне заладились дела в наших воротах у Кунцевич. Но за 19 минут до финальной сирены и она не уследила за мячом, который вроде бы отбила, а тот предательски опустился с неба аккурат за "ленточку", и "Звезда" чуть ли не впервые в матче оказалась впереди (27:28). Чувствуя, что инициатива безвозвратно ускользает, да еще и новое численное меньшинство как на грех "нарисовалось", Маренникова забила тревогу — тайм-аут.

Волжанки резко встрепенулись, принялись еще более остервенело штурмовать ворота соперниц. Но то ли от чрезмерного желания, то ли по каким другим причинам, стали раз за разом натыкаться на поймавшего небывалый кураж звенигородского вратаря. Звездный час Тихановой настал. Фима, как ее ласково называют в подмосковном клубе, начала то и дело побеждать в дуэлях с лидерами "Лады". Отразила также два подряд "семерика"! А судьбоносный пик непробиваемости 64-го номера "пятиконечных" пришелся на отрезок между 55-й и 57-й минутами, когда Наталья Никитина, сделав отрыв в два мяча в гостевую пользу, придержала нашу Алёну Амельченко на чужой половине площадки и схлопотала совершенно глупый штраф.

Наставник гостей Алексей Гумянов чуть не испепелил своим гневом нарушительницу, чувствуя, что ее фол запросто может погубить команду. Но напрасно беспокоился. На выручку "Звезде" пришла Тиханова, которая в двух подряд дуэлях с Фоминой победила, а вдобавок и Наталью Решетникову "скушала" в ближнем бою. Трибуны трижды просто ахнули: все сэйвы — в меньшинстве! А уже в равных составах Марианна Егорова принялась наращивать превосходство гостей. За минуту 45 до конца, выкрав мяч у наших, она перебросила его через Кунцевич, сделала счет 32:36, и два последних точных "выстрела" тольяттинок по воротам соперниц уже ни на что не могли повлиять. Звенигородки после матча ликовали так, как будто уже выиграли бронзу. Однако серия до двух побед еще вовсе не завершена…