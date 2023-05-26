Ночью на ул. Севастопольской в Самаре горели гаражи

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В пятницу, 26 мая, около 0:15, начался пожар на ул. Севастопольской, 34 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.