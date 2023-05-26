Идеи будущих инженеров используют для новых производств "Авиакора"

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева подвели итоги хакатона "Цифровизация производств авиационных систем". Его организаторами выступили подразделения университета — Институт авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) и Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ), а соорганизатором — один из индустриальных партнеров ПИАШ, "Авиакор — авиационный завод".

В хакатоне участвовали тридцать студентов ИАРКТ от второго до четвертого курса — представители как бакалавриата, так и специалитета, в зависимости от специальности. Из них жеребьевкой сформировали шесть мультидисциплинарных команд, которые соревновались по трём трекам: "Авиационные средства пакетирования", "Беспилотные авиационные системы" и "Суда на воздушной подушке". У каждой команды были наставники-менторы из числа преподавателей ПИАШ и сотрудников "Авиакора".

Задания, которые получили ребята, отражали актуальные потребности трех новых производств, которые сейчас разворачиваются на заводе. Командам "Аэронавты" и "Керосин" нужно было предложить конструкцию разборного багажного контейнера. Команды "Взлет" и "Ветра перемен" работали над оптимальной планировкой цеха сборки беспилотников, а их коллеги из команд "Орбита" и "Конкорд" решали аналогичную задачу, но для производства судов на воздушной подушке.

На второй день хакатона команды побывали на предприятии — непосредственно в цехах, где сейчас идет подготовка производства новой для "Авиакора" продукции. Затем была интенсивная работа: обсуждения, консультации с менторами, поиск и принятие решений, проработка конструкций и окончательное оформление проектов. На все это участникам давалась неделя. За два дня до финального этапа команды прошли своеобразный "промежуточный финиш" — хорошо знакомую студентам "предзащиту". Они представили свои идеи и наработки преподавателям и менторам, увидели слабые места, получили советы — что и как доработать.

"Для нас очень важно, что предварительное представление проектов состоялось в одном из новых образовательных пространств Передовой инженерной аэрокосмической школы. И уже буквально на следующий день мы детально докладывали о нашем хакатоне, о новых технологиях, а также о том, какие процессы происходят в ПИАШ, заместителю министра науки и высшего образования России Денису Секиринскому во время его рабочего визита в Самарский университет", — сообщил Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники и Передовой инженерной аэрокосмической школы.

По словам участников хакатона, конкурсная неделя получилась очень напряженной, поскольку от плановых занятий студентов никто не освобождал. Над заданиями трудились допоздна, выходные потратили на доработку проектов, подготовку к выступлениям. Получили уникальный опыт решения реальных производственных задач.

"Чтобы развивать новые производства, "Авиакору" нужны специалисты с новым мышлением. У нас там все новое: корпуса, делопроизводство, документация, инструменты. Новые подходы, новые требования, новые амбиции. И я надеюсь, что благодаря проектам, которыми вы сейчас занимаетесь, вы найдете свое место, и ваши шаги по карьерной лестнице будут успешными", — напутствовал участников хакатона перед защитой Алексей Гусев, генеральный директор АО "Авиакор — авиационный завод", почетный выпускник Самарского университета.

Было предстартовое волнение, были неожиданные вопросы жюри. Победу одержали команды "Керосин", "Ветра перемен" и "Конкорд". По выводам комиссии, в которую входили Иван Ткаченко, Алексей Гусев, а также преподаватели ПИАШ и представители "Авиакора", все команды выступили очень ровно. Проекты оценивались по трем критериям, и победители в каждом из треков вырвались вперед совсем ненамного. Одним словом, все потрудились на совесть.

"Во-первых, я увидел на лицах участников хакатона живой, неподдельный интерес к тому, чем они занимались в течение этой недели. Во многом, благодаря тому, что были поставлены очень интересные задачи, — отметил Иван Ткаченко. — А, во-вторых, большинство команд проявило настоящий командный дух. Это было видно по тому, кто как докладывал, видно по самим работам. Жюри увидело, что не одни лидеры "тащили" проекты, а работали проектные команды".

Формирование из студентов слаженных мультидисциплинарных команд, погруженных в тематику индустриального партнера и готовых сразу же приступить к работе на предприятии, — это одна из ключевых задач Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета. Задача исключительно сложная, и прошедший хакатон — первый опыт формирования подобных команд под эгидой ПИАШ. Пока не на весь период обучения, а только на проект, но это пока.

Кстати, студентам этот инновационный подход к учебе показался очень интересным. Например, участники хакатона из команды "Керосин" позитивно оценили идею объединить в команду нескольких студентов разных специальностей, чтобы затем им вместе прийти на одно предприятие. Главное, чтобы в этом небольшом коллективе не было случайных людей, чтобы все знали, кто на что способен, говорят будущие инженеры.

"Сегодняшняя работа над проектом в составе мультидисциплинарной команды — это наш первый такой опыт. Мы выбирали капитана, он согласовывал все действия, руководил проектом. Я думаю, что лучше прийти на предприятие командой, чем одному оказаться среди множества людей, большинство из которых тебе незнакомы. В общем, если команда будет слаженная, то почему бы и нет? Только нужно собирать такую команду заранее, чтобы кто-то мог отсеяться, а кто-то прийти на его место. И тогда к концу обучения должен получиться сплоченный коллектив", — считает Лев Поплевин, четверокурсник Института авиационной и ракетно-космической техники.

Что касается "Авиакора", то на предприятии заинтересованы в молодых инженерах, знакомых с особенностями вновь создаваемых производств. Здесь готовы принять как отдельных выпускников, так и готовые мультидисциплинарные команды.

"Авиакор", безусловно, хотел бы видеть вас в своем коллективе. И я вас уверяю: вы не разочаруетесь. Что я могу точно сказать: вам не будет скучно. Будет тяжело, интересно, но скучно — точно не будет. В этом хакатоне у вас прекрасные руководители — молодые, креативные, умеющие видеть точки роста. И поэтому я уверен: вы найдёте себя", — сказал Алексей Гусев на церемонии награждения победителей.

По словам Ивана Ткаченко, проектные наработки, которые представили участники хакатона, получат продолжение. Интересные идеи и решения будут изучены и в университете, и на заводе.

"Хакатон как обучающее мероприятие удался. Мы, безусловно, будем продолжать эту практику", — подвел черту Иван Ткаченко.