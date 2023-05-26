ВСК: число ДТП с такси и каршерингом с начала года выросло на 15%

С начала года число ДТП, произошедших с участием такси и автомобилей каршеринга увеличилось на 15% по сравнению с первым кварталом 2022 года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В сравнении с 2021 году число автомобильных аварий выросло на 22%.

По оценкам ВСК, почти пропорционально увеличился и объем выплат — на 8% по сравнению с 1 кварталом 2022 года. Средний размер компенсации такси и каршерингам, попавшим в ДТП, в 2023 году составил 61 тыс. рублей.

Чаще всего виновниками ДТП с такси и каршерингом становятся водители старше 60 лет — 31% происшествий. Еще 21% приходится на возрастную категорию 40-49 лет.

Среди автомобилей марки ВАЗ лидирует по числу ДТП с такси и каршерингом Granta (44% страховых случаев). Самой "опасной" моделью Mercedes-Benz стал Sprinter, а среди Hyundai и Renault — Solaris и Logan соответственно.

Самые аварийные водители такси и каршеринга проживают в столичном регионе (15% ДТП), Калининградской области (15%), Краснодарском крае 6%, Удмуртии 4% и Татарстане (по 6%), Санкт-Петербурге и Мордовии (по 1%).