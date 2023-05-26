На острове Проран пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур"

С 21 по 23 июля 2023 года в Самаре на острове Проран пройдет четвертый музыкальный фестиваль "Топинамбур". Он соберет около 1 000 любителей музыки, кино и туризма не только самарского региона, но и соседних областей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На трех сценах фестиваля пройдут живые выступления более 30 групп и исполнителей, под открытым небом будут показаны авторские кинофильмы. Кроме того, гостей ждут конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы для взрослых и детей, а также ярмарка с товарами "хендмейд", необычные арт-объекты и фотозоны.
Для посетителей созданы комфортные туристические условия проживания, включающие палаточное размещение на поляне, точки питания, охрану, медицинскую и комендантскую службы, бесплатную питьевую воду. Добраться на остров можно катерами и "омиками".
"Главное отличие фестиваля в этом году — любой желающий может стать создателем мероприятия, предложив свой вариант интеграции: от волонтерской помощи до представления своего проекта, — говорится в сообщении. — И традиционно "Топинамбур" пройдет под эгидой экологических принципов: весь мусор будет собран и утилизирован в специально отведенные места".
Подробности — в группе фестиваля во Вконтакте.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!