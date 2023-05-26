На острове Проран пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур"

С 21 по 23 июля 2023 года в Самаре на острове Проран пройдет четвертый музыкальный фестиваль "Топинамбур". Он соберет около 1 000 любителей музыки, кино и туризма не только самарского региона, но и соседних областей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На трех сценах фестиваля пройдут живые выступления более 30 групп и исполнителей, под открытым небом будут показаны авторские кинофильмы. Кроме того, гостей ждут конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы для взрослых и детей, а также ярмарка с товарами "хендмейд", необычные арт-объекты и фотозоны.

Для посетителей созданы комфортные туристические условия проживания, включающие палаточное размещение на поляне, точки питания, охрану, медицинскую и комендантскую службы, бесплатную питьевую воду. Добраться на остров можно катерами и "омиками".

"Главное отличие фестиваля в этом году — любой желающий может стать создателем мероприятия, предложив свой вариант интеграции: от волонтерской помощи до представления своего проекта, — говорится в сообщении. — И традиционно "Топинамбур" пройдет под эгидой экологических принципов: весь мусор будет собран и утилизирован в специально отведенные места".

Подробности — в группе фестиваля во Вконтакте.