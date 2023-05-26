Команда ТЭЦ ВАЗа победила в конкурсе профмастерства "Т Плюс"

Представлявшая Самарский регион команда ТЭЦ ВАЗа победила в конкурсе профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс". Второе и третье места в первенстве заняли сборные команды Мордовского (Саранская ТЭЦ-2) и Владимирского (Владимирская ТЭЦ-2) филиалов энергокомпании. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Финал корпоративного конкурса проходил с 24 по 26 мая 2023 года в Ульяновске. В состав каждой команды входили начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин. Им предстояло пройти десять теоретических и практических этапов, на шести из которых команда ТЭЦ ВАЗа показала лучший результат.
"Подобные мероприятия способствуют росту профессионального уровня энергетиков, позволяют отработать необходимые практические навыки, обменяться опытом с коллегами. И именно благодаря таким соревнованиям формируется кадровый потенциал компании", - отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Теперь команда ТЭЦ ВАЗа будет отстаивать честь компании "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!