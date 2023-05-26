Команда ТЭЦ ВАЗа победила в конкурсе профмастерства "Т Плюс"

Представлявшая Самарский регион команда ТЭЦ ВАЗа победила в конкурсе профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс". Второе и третье места в первенстве заняли сборные команды Мордовского (Саранская ТЭЦ-2) и Владимирского (Владимирская ТЭЦ-2) филиалов энергокомпании. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Финал корпоративного конкурса проходил с 24 по 26 мая 2023 года в Ульяновске. В состав каждой команды входили начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин. Им предстояло пройти десять теоретических и практических этапов, на шести из которых команда ТЭЦ ВАЗа показала лучший результат.

"Подобные мероприятия способствуют росту профессионального уровня энергетиков, позволяют отработать необходимые практические навыки, обменяться опытом с коллегами. И именно благодаря таким соревнованиям формируется кадровый потенциал компании", - отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

Теперь команда ТЭЦ ВАЗа будет отстаивать честь компании "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций.