В СУ СК России по Самарской области доставили подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли напротив одного из КПП АО "АвтоВАЗ" в канализационном колодце. При жизни он являлся владельцем одной из автостоянок.
Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию. Эксперт изъял предметы и следы, смывы с тела. Сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных очевидцев. Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдений, установленных по периметру АО "АвтоВАЗ".
Из собранных материалов появились основания предполагать, что к преступлению причастен охранник автостоянки, принадлежавшей погибшему. Со слов очевидцев, накануне у него произошел конфликт с подчиненным — 55-летним жителем Ставропольского района. Полицейские разыскали охранника на рабочем месте. Тот пояснил, что несколько дней назад распивал спиртные напитки с работодателем, в ходе которой возникла ссора, но после этого владелец стоянки ушел с неизвестным ему мужчиной.
Подозреваемого сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063