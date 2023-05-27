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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве владельца автостоянки

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СК России по Самарской области доставили подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли напротив одного из КПП АО "АвтоВАЗ" в канализационном колодце. При жизни он являлся владельцем одной из автостоянок.

Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию. Эксперт изъял предметы и следы, смывы с тела. Сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных очевидцев. Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдений, установленных по периметру АО "АвтоВАЗ".

Из собранных материалов появились основания предполагать, что к преступлению причастен охранник автостоянки, принадлежавшей погибшему. Со слов очевидцев, накануне у него произошел конфликт с подчиненным — 55-летним жителем Ставропольского района. Полицейские разыскали охранника на рабочем месте. Тот пояснил, что несколько дней назад распивал спиртные напитки с работодателем, в ходе которой возникла ссора, но после этого владелец стоянки ушел с неизвестным ему мужчиной.

Подозреваемого сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

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