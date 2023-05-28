Пожилой мужчина утонул в озере под Самарой

В субботу, 27 мая, в Волжском районе утонул 73-летний мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел на озере СДТ "Дубки". К спасателям обратились родственники погибшего.
Утонувшего нашли в 10 м от берега и подняли с глубины 3 метров. Поисковые работы осложнялись нулевой видимостью под водой и илистым грунтом. В 18:40 тело погибшего доставили на берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!