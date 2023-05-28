Пожилой мужчина утонул в озере под Самарой

В субботу, 27 мая, в Волжском районе утонул 73-летний мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Инцидент произошел на озере СДТ "Дубки". К спасателям обратились родственники погибшего.

Утонувшего нашли в 10 м от берега и подняли с глубины 3 метров. Поисковые работы осложнялись нулевой видимостью под водой и илистым грунтом. В 18:40 тело погибшего доставили на берег.