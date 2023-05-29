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Театр Культура

Тольяттинский театр "Дилижанс" представит премьеру по мотивам пьесы Гоголя

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 и 31 мая на сцене театра "Дилижанс" состоится премьера благотворительного спектакля "Сны в летнюю ночь накануне женитьбы" по мотивам пьесы Н. В. Гоголя "Женитьба". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Постановка благотворительного спектакля состоялась при помощи инициативной группы жителей Тольятти, в которую входят представители бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений. Проект поддержан городской администрацией.

В спектакле принимают участие актеры театров "Дилижанс" и "Вариант", а также актеры-любители — представители бизнеса, учреждений культуры и общественных организаций Тольятти. Специальный гость проекта — Владислав Косарев, баритон, Москва.

Режиссер спектакля — Галина Швецова-Скрипинская, художественный руководитель театра "Вариант".

Собранные средства будут направлены в фонд фестиваля "Премьера одной репетиции" театра "Дилижанс" — на постановку спектакля-победителя.

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