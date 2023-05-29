Тольяттинский театр "Дилижанс" представит премьеру по мотивам пьесы Гоголя

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30 и 31 мая на сцене театра "Дилижанс" состоится премьера благотворительного спектакля "Сны в летнюю ночь накануне женитьбы" по мотивам пьесы Н. В. Гоголя "Женитьба". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.