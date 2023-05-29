Тольяттинский театр "Дилижанс" представит премьеру по мотивам пьесы Гоголя

30 и 31 мая на сцене театра "Дилижанс" состоится премьера благотворительного спектакля "Сны в летнюю ночь накануне женитьбы" по мотивам пьесы Н. В. Гоголя "Женитьба". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Постановка благотворительного спектакля состоялась при помощи инициативной группы жителей Тольятти, в которую входят представители бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений. Проект поддержан городской администрацией.
В спектакле принимают участие актеры театров "Дилижанс" и "Вариант", а также актеры-любители — представители бизнеса, учреждений культуры и общественных организаций Тольятти. Специальный гость проекта — Владислав Косарев, баритон, Москва.
Режиссер спектакля — Галина Швецова-Скрипинская, художественный руководитель театра "Вариант".
Собранные средства будут направлены в фонд фестиваля "Премьера одной репетиции" театра "Дилижанс" — на постановку спектакля-победителя.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.