В Ставропольском районе задержали житель Ленинградской области с 3 кг наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции на посту у с. Зеленовка остановили для проверки документов Kia Sorento. За рулем был 31-летний гражданин одной из соседних республик, живущий в Ленинградской области. Он ехал из Санкт-Петербурга в Тольятти. При проверке поведение мужчины показалось подозрительным правоохранителям, и машину решили осмотреть. Под обшивкой заднего правого крыла нашли сверки, в которых были N-метилэфедрон, кокаин и гашиш — всего 3 кг.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили его под стражу. На допросе мужчина рассказал, что нашел в интернете работу курьером. Работодатель обещал высокий заработок и не скрывал, что деятельность незаконная. Курьер должен был забирать наркотик из тайников, перевозить по России, делать новые "закладки" и фиксировать их местоположение.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063