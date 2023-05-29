Под Тольятти задержали курьера из Санкт-Петербурга с 3 кг наркотиков

В Ставропольском районе задержали житель Ленинградской области с 3 кг наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции на посту у с. Зеленовка остановили для проверки документов Kia Sorento. За рулем был 31-летний гражданин одной из соседних республик, живущий в Ленинградской области. Он ехал из Санкт-Петербурга в Тольятти. При проверке поведение мужчины показалось подозрительным правоохранителям, и машину решили осмотреть. Под обшивкой заднего правого крыла нашли сверки, в которых были N-метилэфедрон, кокаин и гашиш — всего 3 кг.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили его под стражу. На допросе мужчина рассказал, что нашел в интернете работу курьером. Работодатель обещал высокий заработок и не скрывал, что деятельность незаконная. Курьер должен был забирать наркотик из тайников, перевозить по России, делать новые "закладки" и фиксировать их местоположение.