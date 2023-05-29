В Самаре завершился межрегиональный форум "Волга вольная", посвященный творчеству одного из ведущих баянистов страны Виталия Максимова. Событие объединило научно-практическую конференцию, мастер-классы и гала-концерт.

Виртуозный исполнитель, композитор, педагог, почетный профессор Самарского института культуры Виталий Максимов более полувека работает в самом творческом вузе региона и стоял у истоков создания кафедры народных инструментов.

75-летний юбилей Виталия Максимова стал поводом обобщить многолетний опыт его работы и обратить внимание общественности на сохранение и развитие музыкально-исполнительской культуры Самарской области. Инициатором проведения события выступила кафедра народных инструментов СГИК. Символично и то, что мероприятие поддержало тему Года педагога и наставника.

Межрегиональный форум "Волга вольная" открылся научно-практической конференцией "Модернизация культуры: диалоги о прошлом и настоящем в науке, искусстве, образовании". С приветственным словом к участникам обратилась Ольга Наумова. Ректор СГИК поблагодарила участников за интерес к событию и пожелала форуму плодотворной работы.

Темами секций стали "Традиции и инновации в искусстве", "Культурное наследие, историческая память и уроки истории", "Направления и перспективы развития массовой физической культуры, спорта высших достижений и адаптивной физической культуры", "Трансформация библиотечно-информационной деятельности в условиях цифровизации" и "Диалоговые проекции культуры в динамике социальных преобразований: наука, искусство, образование". Доклады зачитали не только ведущие преподаватели СГИК, но и коллеги из более чем 10 регионов страны, а также из Китая, Израиля, Индии, Турции, Армении, Узбекистана и Казахстана.

Продолжился форум лекциями и мастер-классами. Доктор педагогических наук Дмитрий Варламов, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, рассказал об академизации и постакадемическом синдроме. Почетный профессор СГИК Евгений Грузинов обратил внимание на то, что игра на музыкальных инструментах - один из сложнейших видов человеческой деятельности, и порекомендовал педагогам уделять внимание физическим движениям артиста во время занятий и выступлений: "Окаменелость тела провоцирует и окаменелость голоса. Мне бы очень хотелось, чтобы мы уделяли больше внимания этому аспекту".

Кандидат искусствоведения Сергей Озеров, доцент Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, обозначил, что общение будет проходить в формате творческой встречи. Одним из его учеников стал воспитанник Детской музыкальной школы №10 Андрей Котонин. Спикер дал рекомендации по интонированию, пониманию характера произведения, его трактовке, объяснил, как сочетать басы и аккорды. "Есть три слова для музыканта, которые двигают его вперед: похвала, похвала и похвала, но конструктивная критика тоже должна присутствовать", - дал совет Сергей Озеров.

Завершился цикл образовательных мероприятий мастер-классом народного артиста РФ Анатолия Шутикова. Художественный руководитель и дирижер Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан рассказал о методике работы с оркестром русских народных инструментов.

Центральным событием форума стал гала-концерт, который прошел в МКТК "Дирижабль". Юбиляра поздравила Ольга Наумова, ректор СГИК: "Нет в Самарской области учреждения культуры, где не знали бы Виталия Максимова, почетного профессора нашего вуза. Вы обладаете потрясающей энергетикой. Благодаря вашим трудам огромное количество студентов стали замечательными исполнителями. Педагог с большой буквы, наставник и прекрасный человек, с которым очень комфортно работать".

Главный консультант министерства культуры Самарской области Елена Плишко вручила Виталию Максимову почетную грамоту от ведомства за выдающийся вклад в развитие системы музыкального образования России, просветительства и сохранения традиций самарской баянной школы.

Программа включила произведения Виталия Максимова разных лет. Композиции прозвучали в исполнении творческих коллективов СГИК: студенческого оркестра народных инструментов "Жар-птица" под руководством Виталия Арюткина, народного хора "Самарская Лука" под руководством профессора Натальи Седовой и не только.

Выступили и выпускники класса Виталия Максимова - ведущие преподаватели вуза и других культурных учреждений региона: Анна Арюткина, Дмитрий Власенко, Олег Титов, Евгения Тенякова и не только.

Финальной композицией стало премьерной исполнение импровизации на тему песни Е.Крылатова "Лесной олень" в обработке Виталия Максимова. Участие в номере приняли Олег Титов, Элдар Лимов, Александр Господчиков и эстрадный хор "Феерия" под руководством Павла Плаксина.

Организатором межрегионального форума "Волга вольная" выступил Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Самарской области.