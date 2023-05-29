Кассир банка из Самары растратила 23 млн руб., чтобы помочь знакомому

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух человек, которым вменяют подстрекательство к растрате и растрату.

По версии следствия, в 2022 г. обвиняемый уговорил знакомую - заведующую кассой банка - забрать из кассы более 23 млн рублей. Чтобы помочь приятелю, у которого были долги, женщина в течение полугода заменяла купюры номиналом 5 тыс. на купюры 100 и 500 рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.