Кассир банка из Самары растратила 23 млн руб., чтобы помочь знакомому

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух человек, которым вменяют подстрекательство к растрате и растрату.
По версии следствия, в 2022 г. обвиняемый уговорил знакомую - заведующую кассой банка - забрать из кассы более 23 млн рублей. Чтобы помочь приятелю, у которого были долги, женщина в течение полугода заменяла купюры номиналом 5 тыс. на купюры 100 и 500 рублей.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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