Ночью 33 человека тушили пожар на ул. Юрия Павлова в Самаре

В понедельник, 29 мая, примерно в 22:42 произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом строении на ул. Юрия Павлова, 10б. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 150 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 33 человека и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 0:57.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.