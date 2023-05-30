Лаура Мамедкулиева выиграла бронзу на международном турнире по боксу

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В Хабаровске завершился международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. На турнир приехали более 150 спортсменов из 16 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Конго, Казахстана, Кореи, Монголии, Палестины, Румынии, России, Сербии, Эсватини, Таджикистана, Туниса и Узбекистана.

Фото: Министерство спорта Самарской области