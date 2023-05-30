В с. Выползово на правом берегу Волги у Самары сгорели дом и "Нива"

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Во вторник, 30 мая, примерно в 3:20 начался пожар на ул. Пролетарской, 83 в с. Выползово Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.