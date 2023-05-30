Две женщины пострадали при столкновении Lada Vesta и Opel в Тольятти

В понедельник, 29 мая, в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 24:45 22-летний водитель Lada Vesta в районе дома № 6 по ул. Коммунистической не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Opel Astra под управлением 33-летнего мужчины.

В результате в больницу попали 50-летняя и 19-летняя пассажирки Lada.