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Преступления Происшествия

В Тольятти поймали водителя Mercedes с поддельными документами

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за подделки документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Mercedes. 35-летний водитель показал документы, которые сотрудникам ГИБДД показались поддельными. Экспертиза подтвердила подозрения.

По данным правоохранителей, задержанный является гражданином одной из соседних республик и официально не работает. Подозреваемый рассказал, что купил водительское удостоверение через интернет.

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