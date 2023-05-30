В Тольятти поймали водителя Mercedes с поддельными документами

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за подделки документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Mercedes. 35-летний водитель показал документы, которые сотрудникам ГИБДД показались поддельными. Экспертиза подтвердила подозрения.

По данным правоохранителей, задержанный является гражданином одной из соседних республик и официально не работает. Подозреваемый рассказал, что купил водительское удостоверение через интернет.