23 человека тушили пожар повышенной сложности в Самарской области

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Во вторник, 30 мая, около 1:06, начался пожар на ул. Советской, 27 в с. Съезжее Богатовского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.