"Росгосстрах" застраховал знаменитых котов из Эрмитажа

Филиал "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области застраховал по программе "Зверье мое" здоровье знаменитых котов Эрмитажа. Договор был заключен страховым агентом из универсального офиса "Пушкинский" Валентиной Рогушиной 27 мая — в этот день состоялся ставший уже традиционным праздник кошек, живущих в Зимнем дворце.
Теперь по полису "Зверье мое" сотрудники музея смогут обращаться за оперативными онлайн-консультациями к ведущим специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина — помощь окажут ветеринарные врачи, специализирующиеся по 25 направлениям лечения животных.
Как отметил директор филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов, практика показывает, что порядка 80% проблем с животными их хозяева решают с помощью дистанционных консультаций, без дальнейшего обращения в ветеринарную клинику. Именно это и учитывали страховщики, разрабатывая свой новый продукт для домашних питомцев, который реализуется с конца прошлого года. Но в компании учли и случаи, когда очный визит все же потребуется — по полису можно компенсировать расходы на лечение питомца, если выбран соответствующий вариант наполнения страховой программы.
Коты Эрмитажа давно стали такой же достопримечательностью в Санкт-Петербурге, как и сам знаменитый музей: пушистые "сотрудники" живут здесь с петровских времен, с постройки Зимнего дворца. Первого кота, по преданию, еще в деревянный "зимний дом" привез сам император. Впоследствии Елизавета Петровна, стараясь избавить дворец от полчищ грызунов, распорядилась прислать ко двору кошек "кладеных самых лучших" и "удобных к ловлению мышей". По одной из легенд, 15 отборных крысоловов Елизавете Петровне прислал казанский хан.
Сегодня эрмики — так еще называют "мурлыкающую гвардию" из Эрмитажа — несут ответственную службу по предотвращению порчи грызунами музейных экспонатов. У котов есть свой дом, свой пресс-секретарь и даже — собственный праздник!
"Коты перемещаются по дворам Эрмитажа, защищая драгоценное имущество музея от мышей и крыс. Эти пушистые охотники, можно сказать, визитная карточка не только Эрмитажа, но и нашего города на Неве. Даже мультфильм есть про эрмитажных котов, — говорит страховой агент Валентина Рогушина. — Но какими бы знаменитыми ни были наши мурлыки, они точно так же болеют — как и обычные домашние животные. Первым застрахованным по программе "Зверье мое" стал кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" в Москве. Но наши знаменитые эрмики в Санкт-Петербурге нам, жителям города, не менее дороги. Они тоже находятся в зоне риска. Поэтому мы решили позаботиться о здоровье питомцев и сделать им подарок — полис "Росгосстраха" "Зверье мое", приурочив это событие к "профессиональному празднику" — Дню Эрмитажного кота. Теперь мы за здоровье наших эрмиков спокойны!"
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.