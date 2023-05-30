"Росгосстрах" застраховал знаменитых котов из Эрмитажа

Филиал "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области застраховал по программе "Зверье мое" здоровье знаменитых котов Эрмитажа. Договор был заключен страховым агентом из универсального офиса "Пушкинский" Валентиной Рогушиной 27 мая — в этот день состоялся ставший уже традиционным праздник кошек, живущих в Зимнем дворце.

Теперь по полису "Зверье мое" сотрудники музея смогут обращаться за оперативными онлайн-консультациями к ведущим специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина — помощь окажут ветеринарные врачи, специализирующиеся по 25 направлениям лечения животных.

Как отметил директор филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов, практика показывает, что порядка 80% проблем с животными их хозяева решают с помощью дистанционных консультаций, без дальнейшего обращения в ветеринарную клинику. Именно это и учитывали страховщики, разрабатывая свой новый продукт для домашних питомцев, который реализуется с конца прошлого года. Но в компании учли и случаи, когда очный визит все же потребуется — по полису можно компенсировать расходы на лечение питомца, если выбран соответствующий вариант наполнения страховой программы.

Коты Эрмитажа давно стали такой же достопримечательностью в Санкт-Петербурге, как и сам знаменитый музей: пушистые "сотрудники" живут здесь с петровских времен, с постройки Зимнего дворца. Первого кота, по преданию, еще в деревянный "зимний дом" привез сам император. Впоследствии Елизавета Петровна, стараясь избавить дворец от полчищ грызунов, распорядилась прислать ко двору кошек "кладеных самых лучших" и "удобных к ловлению мышей". По одной из легенд, 15 отборных крысоловов Елизавете Петровне прислал казанский хан.

Сегодня эрмики — так еще называют "мурлыкающую гвардию" из Эрмитажа — несут ответственную службу по предотвращению порчи грызунами музейных экспонатов. У котов есть свой дом, свой пресс-секретарь и даже — собственный праздник!

"Коты перемещаются по дворам Эрмитажа, защищая драгоценное имущество музея от мышей и крыс. Эти пушистые охотники, можно сказать, визитная карточка не только Эрмитажа, но и нашего города на Неве. Даже мультфильм есть про эрмитажных котов, — говорит страховой агент Валентина Рогушина. — Но какими бы знаменитыми ни были наши мурлыки, они точно так же болеют — как и обычные домашние животные. Первым застрахованным по программе "Зверье мое" стал кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" в Москве. Но наши знаменитые эрмики в Санкт-Петербурге нам, жителям города, не менее дороги. Они тоже находятся в зоне риска. Поэтому мы решили позаботиться о здоровье питомцев и сделать им подарок — полис "Росгосстраха" "Зверье мое", приурочив это событие к "профессиональному празднику" — Дню Эрмитажного кота. Теперь мы за здоровье наших эрмиков спокойны!"