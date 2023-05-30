Жителя Иркутской области будут судить за перевозку наркотиков в Тольятти

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В Ставропольский районный суд отправили уголовное дело жителя Иркутской области, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.