"Занятия в музыкальной академии сродни спортивным сборам": в Самаре открывается XIII детская музыкальная академия стран СНГ

C 31 мая по 7 июня в Самаре пройдет XIII детская музыкальная академия стран СНГ под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета. Одна из главных задач работы академии — работа с талантливыми детьми, возрождение традиций русской школы игры на музыкальных инструментах и укрепление культурных связей между странами ближнего и дальнего зарубежья.

История проведения академий в Самаре — явление уникальное. По словам артистического директора академии Юрия Башмета, "…академия — очень емкий проект, который дает уникальную возможность наметить новые ориентиры в профессиональном развитии молодых музыкантов, она является своего рода трамплином к тому, чтобы стремиться к более глубокому пониманию профессии".

Тринадцатая академия 2023 г. пройдет в Год педагога и наставника. 1 июня, в 13:00, в Международный день защиты детей, министерство культуры Самарской области и концертное агентство Москвы открывают этот проект на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.

По замыслу Юрия Башмета, академия и сегодня продолжает быть прообразом музыкального единения и сохраняет культурные связи между разными странами.

В 2023 г. академия объединила около 70 молодых дарований из Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России. Широко представлена делегация из Самарской области: юные музыканты будут обучаться по 6 специальностям — фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара.

Детская музыкальная академия стран СНГ — это возможность поработать тандемом с ведущими концертирующими исполнителями мирового масштаба. За прошедшие годы на площадках академии работали 35 педагогов из дальнего и ближнего зарубежья. Русскую музыкальную школу представляют высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, в работе академий разных лет участвуют артисты оркестров "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

За 12 лет работы академии обучение в ней прошли более 800 одаренных детей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, многие из "академиков" поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Программы, которые исполняют участники академии, отличаются повышенной технической сложностью, масштабностью, исполнительским мастерством, развитым образным мышлением музыкантов. Неслучайно во всероссийском юношеском симфоническом оркестре 2022–2024 годов под управлением Юрия Башмета играют 11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево. В концертных программах оркестра исполняются произведения мировой классики, а также премьеры современных авторов.

В академии 2023 г., в ее концертной части, примут участие не только преподаватели-наставники, но и музыканты, закончившие ее в разные годы, ныне являющиеся студентами средних профессиональных и высших учебных заведений.

"Иногда у нас спрашивают: "А чему можно научиться за неделю?" Но у академии другие цели: мы хотим, чтобы талантливые ребята увидели ориентиры, к которым следует стремиться, расширили свой кругозор, почувствовали уверенность в своих способностях. Что касается педагогов — они участвуют в мероприятиях академии с не меньшим удовольствием, чем дети", — отмечает директор академии Дмитрий Гринченко.

"Занятия в музыкальной академии сродни спортивным сборам. Принцип тот же: юные участники съезжаются и в течение недели проходят очень плотную целенаправленную подготовку. Только в нашем случае — это музыкальные занятия, творческие встречи, мастер-классы. В моем детстве мастер-классы не были распространены, потому что это означало пойти получить урок у кого-то другого, не у своего педагога, это было даже неэтично. И сейчас это одна из наших побед — такая коллегиальная дружба учителей и учеников", — отмечает Юрий Башмет.

Среди педагогов академии — ведущие профессоры из России и стран Европы, в том числе заведующие кафедрами профильных музыкальных учебных заведениях. В этом году в педагогический состав вошли:

Артистический директор академии — народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля "Солисты Москвы", художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра "Новая Россия" — Юрий Башмет (Россия);

Концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Константин Маслюк (Россия), фортепиано;

Концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — Сергей Главатских (Россия), фортепиано;

Первая флейта в оркестре оперы и балета Национального театра в Белграде и в Белградском филармоническом оркестре, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов Марина Ненадович (Сербия), флейта;

педагог центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, обладатель титула "Лучший педагог России 2013" — Татьяна Полозова (Россия), скрипка;

Концертирующий исполнитель, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов — Анна Соколова (Россия), скрипка;

Концертирующий исполнитель, заведующий отделением виолончели и контрабаса кафедры концертного исполнительства на оркестровых струнных инструментах в классике и джазе государственной классической академии имени Маймонида, кандидат искусствоведения Олег Бугаев (Россия), виолончель;

Преподаватель высшей квалификационной категории отдела оркестровых духовых и ударных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов — Евгений Варавко (Россия), кларнет.

Тринадцатая музыкальная детская академия подарит слушателям и участникам немало интересных встреч.

1 июня, в 13:00 — торжественное открытие академии на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.

2 июня, в 19:00 — во Дворце культуры города Новокуйбышевска состоится концерт государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

5 июня, в 18:00 — концерт во Дворце культуры им. В. Чапаева в городе Чапаевске.

6 июня, в 18:00 — выступления детей услышат жители города Самары в ДК "Нефтяник".

7 июня, в 12:00 — торжественное закрытие академии на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.