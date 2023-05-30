В Октябрьске четыре человека отравились угарным газом, один из них погиб

В ночь на 30 мая в Октябрьске три человека пострадали и один погиб от отравления угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
В квартире на ул. 3-го Октября обнаружили тело 31-летнего мужчины. Еще трех человек 29-56 лет - двух мужчин и женщину - госпитализировали. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.
По факту случившегося начали доследственную проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!