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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Октябрьске четыре человека отравились угарным газом, один из них погиб

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 30 мая в Октябрьске три человека пострадали и один погиб от отравления угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В квартире на ул. 3-го Октября обнаружили тело 31-летнего мужчины. Еще трех человек 29-56 лет - двух мужчин и женщину - госпитализировали. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

По факту случившегося начали доследственную проверку.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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