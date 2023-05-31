Под Самарой ликвидировали пожар в СНТ "Гусиное озеро"

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Во вторник, 30 мая, примерно в 16:32 начался пожар в СНТ "Гусиное озеро" (Чапаевск). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.