Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 31 мая по 2 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.05.2023 с 10:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Ермаково

с. Новая Бинарадка

с. Ташла

с. Пески

с. Красная Дубрава

31.05.2023 с 09:00 до 16:00

Шигонский район

с. Березовка

с. Новодевичье (ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Будылина)

31.05.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Севрюкаево

с. Мордово

с. Кольцово

с. Кармалы

с. Лбище

с. Брусяны (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Ленинская)

01.06.2023 с 10:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Подстепкинская)

01.06.2023 с 10:00 до 17:00

Сергиевский район

с. Средняя Орлянка

01.06.2023 с 08:00 до 16:00

г. Чапаевск (ул. Озерная, ул. Полярников)

02.06.2023 с 08:00 до 16:00

г. Чапаевск (ул. Щорса, ул. Короленко)

02.06.2023 с 10:00 до 17:00

Сергиевский район

с. Средняя Орлянка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке. Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света. Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.