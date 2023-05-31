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Нефтехимия ТЭК

На Тольяттиазоте стартовала ремонтная кампания

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ТОАЗе стартовали плановые ремонтные работы на агрегате производства карбамида №2. Для диагностики, ремонта, замены оборудования на объектах будут задействованы службы главного механика, энергетика, метролога и подрядные организации. Основная задача кампании (которая, по оценке специалистов, займет не более 20 дней), - подготовить оборудование к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Основные виды работ включают в себя обследование аппаратов узла синтеза, замену редукционно-охладительной установки и проведение экспертизы промышленной безопасности. Ремонтная кампания станет очередным подтверждением планомерной работы предприятия в области энергосбережения и повышения экологичности производства.

К решению одной из ключевых задач - коррозионному обследованию аппаратов узла синтеза - привлекли сотрудников научно-исследовательского института карбамида из Дзержинска. Специалисты обследуют сварные швы и стыки аппаратов методом цветной дефектоскопии: их обрабатывают спецрастворами, которые проявляют мельчайшие трещины в металле. Таким образом информация о техническом состоянии аппаратов актуализируется, что снижает риски при эксплуатации.

Еще один важный этап подготовки агрегата к летнему сезону, который обеспечит надежное функционирование оборудования, - замена редукционно-охладительной установки. Ее новая версия позволит поддерживать максимально точные параметры, а, значит, улучшить производственные показатели. В рамках технического перевооружения замене подлежит и одна из четырех главных транспортерных лент, которые принимают сформировавшиеся гранулы карбамида, и протяжка двух новых меньшего размера.

Среди наиболее значимых работ - промывка теплообменного оборудования и чистка фильтров на производстве. После снятия отложений и пыли риск сдува веществ, загрязняющих атмосферу, сокращается до минимума.

Параллельно с ремонтом запланирована экспертиза промышленной безопасности. Специалистам предстоит отревизовать и обслужить около 50 наименований динамического оборудования на 40 позициях.

"Сейчас спрос на карбамид растет, поэтому летний сезон - самый ответственный в работе агрегатов ТОАЗа, - рассказал главный инженер ПАО "ТОАЗ" Андрей Кургин. - Как клиентоориентированное предприятие Тольяттиазот не снижает проектные мощности даже летом. Чтобы исключить внеплановую остановку, на промплощадке своевременно проводятся ремонтные работы. Начало любой ремонтной кампании - это всегда большой вызов, но ресурсы для оперативности есть, и мы обязательно уложимся в установленные сроки".

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