"Не про красивые слова, а про конкретные действия": политологи и эксперты комментируют послание Дмитрия Азарова

Во вторник, 30 мая, руководитель Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к депутатам и жителям региона, в котором подвел итоги пятилетней работы и обозначил приоритеты на будущее. Документ обсуждают федеральные политологи и авторитетные телеграм-каналы.
Среди них - федеральный политолог Евгений Минченко, который отметил экономическое развитие Самарской области и рост инвестиционной привлекательности.
"Незадолго до ПМЭФ, где традиционно представляется рейтинг инвестиционной привлекательности регионов АСИ и перед походом на новый срок, получив поддержку президента, Азаров отчитался о своей пятилетке на посту губернатора", - констатировал эксперт.
"Почему важно упоминание рейтинга АСИ? Потому что за время губернаторства Азарова регион показал самую высокую динамику в стране в рейтинге инвестиционной привлекательности - на 56 пунктов", - пишет Минченко.
Что позволило добиться таких показателей? Политолог дает ответ: "Верный выбор специализации региона как крупного транспортного хаба, встраивание в большие международные коридоры и внутреннюю логистику, строительство дорог и мостов".
В свою очередь, политолог Александр Асафов обратил внимание на внимание главы Самарского региона к участникам СВО, их семьям и патриотическое воспитание молодежи.
"В своем выступлении Азаров указал, что воспитывать молодежь будут не только в школах, которые "будут названы в честь сегодняшних героев СВО", но и в вузах, колледжах, техникумах через их участие в деятельности недавно появившегося Всероссийского объединения детей и молодежи "Движение Первых". Губернатор обещал поддержать движение с решением как материальных, так и организационных вопросов", - отметил эксперт.
Директор департамента региональных программ Экспертного Института социальных исследований (ЭИСИ) Регионы Дарья Кислицына выделила основные акценты послания. Во-первых, как отметил Дмитрий Азаров, "подлинными авторами отчета о работе правительства" стали жители региона.
"Развитие Самарской области - для него сотворчество власти и неравнодушных к судьбе региона жителей. При активном участии граждан формировалась и стратегия лидерства, на основе которой принимались ключевые решения о развитии региона", - пишет Кислицына.
Второй момент, который отмечает политолог, - "люди - не только авторы результатов развития региона, озвученных в послании, но и центр заботы со стороны региональных властей. Не случайно за пять лет меры социальной поддержки были утроены, а финансирование поддержки семей с детьми возросло более чем в пять раз".
В-третьих, "амбиции команды Азарова - сделать Самарскую область научно-технологическим центром современной России. Задел для этого создан в таких сферах, как машиностроение, системы накопления энергии, перспективные космические системы и сервисы, технологии создания новых материалов, развитие водородной энергетики, биомедицинские технологии. Тот самый технологический суверенитет, о котором мы с экспертами (в их числе, к слову, был и Дмитрий Игоревич) говорили на одном из круглых столов ЭИСИ".
Политолог подчеркивает, что послание губернатора Дмитрия Азарова было не просто о достижениях региона в экономике, социальной сфере, в строительстве инфраструктуры и в других аспектах, но о деятельной любви к региону и его жителям.
"Не про красивые слова, а про конкретные и системные действия для повышения качества жизни", - резюмирует Кислицына.
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