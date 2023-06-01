Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге "Ролан Гаррос"

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг "Ролан Гаррос", сообщает championat.com.

В матче второго круга Павлюченкова со счетом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 5 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19. На счету Самсоновой девять эйсов, 13 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16. Перед решающим геймом Самсонова брала медицинский тайм-аут.

В третьем круге престижных соревнований Павлюченкова вновь сразится с соотечественницей, на этот раз с Анастасией Потаповой (24).