"Росгосстрах" рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей "Росгосстрах" составил рэнкинг регионов, где родители в этом году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству полисов вошли Кировская область, Удмуртия и Башкортостан. А наибольшая страховая сумма на 1 ребенка оказалась в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Карелия — от 1,2 до 1,8 млн руб.
Регионы, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:
- Кировская область
- Удмуртия
- Башкортостан
- Пермский край
- Нижегородская область
- Ивановская область
- Владимирская область
- Архангельская область
- Чувашия
Регионы, где наибольшая страховая сумма на 1 ребенка:
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Карелия
- Бурятия
- Тюменская область
- Забайкальский край
- Алтайский край
- Сахалинская область
- Кемеровская область.
Всего в этом году с января по май включительно клиенты "Росгосстраха" оформили почти 5 тыс. полисов страхования детей от несчастного случая.
По количеству детских страховых событий в 2023 году на первый план вышли Башкортостан, Кировская область и Татарстан. "Росгосстрах" с начала года уже урегулировал почти 2 тыс. случаев, общая сумма выплат по которым превысила 5 млн рублей.
"Одна из наиболее крупных выплат за последнее время по травме в "Росгосстрахе составила 150 000 рублей. Милана М. 11 лет из Уфы с 1 класса школы занималась в секции фигурного катания и чувствовала себя на льду как рыба в воде. Родители ежегодно оформляли полис страхования от несчастного случая для юной спортсменки, страховая сумма по которому составляла 500 тыс. рублей. В феврале 2023 года полис пригодился, и, что совершенно неожиданно, — не во время спортивной тренировки. Девочку случайно сбили с ног на самом обыкновенном городском катке — компания более старших ребят, ехавших на большой скорости "паровозиком". Хотя травма оказалась серьезной (перелом обеих рук), юная фигуристка восстановилась и вернулась к занятиям, а с реабилитацией помог страховой полис", — рассказала Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию СК "Росгосстрах".
Среди прочих крупных выплат по несчастным случаям с хорошим финалом, когда дети восстановились и продолжили полноценную жизнь:
125 000 руб. (или 25% от страховой суммы в 500 000 руб.) в Башкортостане (ребенок упал, катаясь на горке, получил закрытый компрессионный перелом позвонков);
44 000 руб. (или 44% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Вологодской области (ребенок попал под машину и получил сотрясение мозга и перелом ноги);
40 000 руб. (или 40% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Ярославской области (ребенок получил травму на тренировке по боевому искусству — перелом грудного отдела).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.