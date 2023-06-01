16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

"Росгосстрах" рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ко Дню защиты детей "Росгосстрах" составил рэнкинг регионов, где родители в этом году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству полисов вошли Кировская область, Удмуртия и Башкортостан. А наибольшая страховая сумма на 1 ребенка оказалась в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Карелия — от 1,2 до 1,8 млн руб.

Регионы, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:

  • Кировская область
  • Удмуртия
  • Башкортостан
  • Пермский край
  • Нижегородская область
  • Ивановская область
  • Владимирская область
  • Архангельская область
  • Чувашия

Регионы, где наибольшая страховая сумма на 1 ребенка:

  • Краснодарский край
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Карелия
  • Бурятия
  • Тюменская область
  • Забайкальский край
  • Алтайский край
  • Сахалинская область
  • Кемеровская область.

Всего в этом году с января по май включительно клиенты "Росгосстраха" оформили почти 5 тыс. полисов страхования детей от несчастного случая.

По количеству детских страховых событий в 2023 году на первый план вышли Башкортостан, Кировская область и Татарстан. "Росгосстрах" с начала года уже урегулировал почти 2 тыс. случаев, общая сумма выплат по которым превысила 5 млн рублей.

"Одна из наиболее крупных выплат за последнее время по травме в "Росгосстрахе составила 150 000 рублей. Милана М. 11 лет из Уфы с 1 класса школы занималась в секции фигурного катания и чувствовала себя на льду как рыба в воде. Родители ежегодно оформляли полис страхования от несчастного случая для юной спортсменки, страховая сумма по которому составляла 500 тыс. рублей. В феврале 2023 года полис пригодился, и, что совершенно неожиданно, — не во время спортивной тренировки. Девочку случайно сбили с ног на самом обыкновенном городском катке — компания более старших ребят, ехавших на большой скорости "паровозиком". Хотя травма оказалась серьезной (перелом обеих рук), юная фигуристка восстановилась и вернулась к занятиям, а с реабилитацией помог страховой полис", — рассказала Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию СК "Росгосстрах".

Среди прочих крупных выплат по несчастным случаям с хорошим финалом, когда дети восстановились и продолжили полноценную жизнь:

125 000 руб. (или 25% от страховой суммы в 500 000 руб.) в Башкортостане (ребенок упал, катаясь на горке, получил закрытый компрессионный перелом позвонков);

44 000 руб. (или 44% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Вологодской области (ребенок попал под машину и получил сотрясение мозга и перелом ноги);

40 000 руб. (или 40% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Ярославской области (ребенок получил травму на тренировке по боевому искусству — перелом грудного отдела).

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2