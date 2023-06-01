"Росгосстрах" рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей "Росгосстрах" составил рэнкинг регионов, где родители в этом году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству полисов вошли Кировская область, Удмуртия и Башкортостан. А наибольшая страховая сумма на 1 ребенка оказалась в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Карелия — от 1,2 до 1,8 млн руб.

Регионы, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:

Кировская область

Удмуртия

Башкортостан

Пермский край

Нижегородская область

Ивановская область

Владимирская область

Архангельская область

Чувашия

Регионы, где наибольшая страховая сумма на 1 ребенка:

Краснодарский край

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Карелия

Бурятия

Тюменская область

Забайкальский край

Алтайский край

Сахалинская область

Кемеровская область.

Всего в этом году с января по май включительно клиенты "Росгосстраха" оформили почти 5 тыс. полисов страхования детей от несчастного случая.

По количеству детских страховых событий в 2023 году на первый план вышли Башкортостан, Кировская область и Татарстан. "Росгосстрах" с начала года уже урегулировал почти 2 тыс. случаев, общая сумма выплат по которым превысила 5 млн рублей.

"Одна из наиболее крупных выплат за последнее время по травме в "Росгосстрахе составила 150 000 рублей. Милана М. 11 лет из Уфы с 1 класса школы занималась в секции фигурного катания и чувствовала себя на льду как рыба в воде. Родители ежегодно оформляли полис страхования от несчастного случая для юной спортсменки, страховая сумма по которому составляла 500 тыс. рублей. В феврале 2023 года полис пригодился, и, что совершенно неожиданно, — не во время спортивной тренировки. Девочку случайно сбили с ног на самом обыкновенном городском катке — компания более старших ребят, ехавших на большой скорости "паровозиком". Хотя травма оказалась серьезной (перелом обеих рук), юная фигуристка восстановилась и вернулась к занятиям, а с реабилитацией помог страховой полис", — рассказала Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию СК "Росгосстрах".

Среди прочих крупных выплат по несчастным случаям с хорошим финалом, когда дети восстановились и продолжили полноценную жизнь:

125 000 руб. (или 25% от страховой суммы в 500 000 руб.) в Башкортостане (ребенок упал, катаясь на горке, получил закрытый компрессионный перелом позвонков);

44 000 руб. (или 44% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Вологодской области (ребенок попал под машину и получил сотрясение мозга и перелом ноги);

40 000 руб. (или 40% от страховой суммы в 100 000 руб.) в Ярославской области (ребенок получил травму на тренировке по боевому искусству — перелом грудного отдела).