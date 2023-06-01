К утру в Самарской области два села оставались без электричества после порывов ветра

В четверг, 1 июня, по состоянию на 9:51, в Самарской области после вчерашних порывов ветра без электроснабжения остаются два населенных пункта в Красноярском районе: села Екатериновка и Заглядовка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Напомним, 31 мая, с 18:17 до 19:25, из-за порывов ветра было нарушено электроснабжение жилых домов в Красноглинском районе Самары, а также в Ставропольском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Безенчукском и Алексеевском районах Самарской области.
Аварийные бригады ПАО "Россети Волга" и АО "ССК" начали восстановительные работы.
Восстановить электроснабжение в Екатериновке и Заглядовке планируют к 15:00.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!