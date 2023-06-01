Ветер оставил без электричества пять районов области и часть Самары

В среду, 31 мая, в период с 18:17 до 19:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра нарушено электроснабжение потребителей жилых домов в Красноглинском районе Самары, а также в Ставропольском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Безенчукском и Алексеевском районах Самарской области. Об этом ообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, погибших и пострадавших нет, информация по количеству населения, подпавшего под отключение, уточняется.
Аварийными бригадами ПАО "Россети Волга" и АО "ССК" проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!