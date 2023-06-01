Самарская область примет участие в форуме "Производительность 360"

20 и 21 июля в Казани пройдет V федеральный форум "Производительность 360". В первый день мероприятия будут работать 12 сессий и зона "Экспо", где будут демонстрироваться цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. На форуме будет представлена и Самарская область.

В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области 30 мая губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность цифровых решений в сфере повышения эффективности бизнеса: "Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики., ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, повсеместного внедрения цифровых технологий".

Оператором национального проекта служит Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО).

"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы. Поэтому мы разработали тренинг "Фабрика офисных процессов", в ходе которого приобретаются не только теоретические знания бережливого производства, но и практический опыт применения цифровизации в офисе", - рассказывает руководитель РЦК СО Константин Серов.

Команда РЦК Самарской области и представители предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" будут представлять регион на V федеральном форуме "Производительность 360".

Собственники и руководители компаний - участников нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства в ключевых отраслях экономики страны, в том числе в машиностроении, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других областях.

"Нацпроект "Производительность труда" обладает особым значением для экономики. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях по всей стране, мы повышаем эффективность труда, даем возможность предприятиям зарабатывать больше. В результате у бизнеса появляются средства на развитие, расширение производства, а значит, растет и предложение на рынке", - отмечает министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Сегодня более чем 4700 предприятий из всех регионов страны повышают свою эффективность благодаря применению бережливых методик. Показатель производительности труда предприятий - участников нацпроекта в среднем на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром проекта. Благодаря этому их прибыль выросла на 61 млрд рублей.

"Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке - внедрении самых эффективных инструментов роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства, выхода на новые рынки. На площадке соберутся компании-лидеры, доказавшие свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать", - рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства Республики Татарстан.

Вся информация, программа форума и прием заявок от участников - на официальном сайте мероприятия.