Самарская область примет участие в форуме "Производительность 360"

20 и 21 июля в Казани пройдет V федеральный форум "Производительность 360". В первый день мероприятия будут работать 12 сессий и зона "Экспо", где будут демонстрироваться цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. На форуме будет представлена и Самарская область.
В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области 30 мая губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность цифровых решений в сфере повышения эффективности бизнеса: "Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики., ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, повсеместного внедрения цифровых технологий".
Оператором национального проекта служит Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО).
"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы. Поэтому мы разработали тренинг "Фабрика офисных процессов", в ходе которого приобретаются не только теоретические знания бережливого производства, но и практический опыт применения цифровизации в офисе", - рассказывает руководитель РЦК СО Константин Серов.
Команда РЦК Самарской области и представители предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" будут представлять регион на V федеральном форуме "Производительность 360".
Собственники и руководители компаний - участников нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства в ключевых отраслях экономики страны, в том числе в машиностроении, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других областях.
"Нацпроект "Производительность труда" обладает особым значением для экономики. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях по всей стране, мы повышаем эффективность труда, даем возможность предприятиям зарабатывать больше. В результате у бизнеса появляются средства на развитие, расширение производства, а значит, растет и предложение на рынке", - отмечает министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
Сегодня более чем 4700 предприятий из всех регионов страны повышают свою эффективность благодаря применению бережливых методик. Показатель производительности труда предприятий - участников нацпроекта в среднем на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром проекта. Благодаря этому их прибыль выросла на 61 млрд рублей.
"Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке - внедрении самых эффективных инструментов роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства, выхода на новые рынки. На площадке соберутся компании-лидеры, доказавшие свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать", - рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.
Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства Республики Татарстан.
Вся информация, программа форума и прием заявок от участников - на официальном сайте мероприятия.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации