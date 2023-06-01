Трудовые коллективы Самарской области получили благодарность за поддержку защитников Донбасса

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова провел встречу с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области.

В мероприятии, которое прошло в преддверии годовщины создания фонда "Все для Победы!", приняли участие вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский, руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, заместитель директора ФБУ Самарской лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации Наталья Корнилаева, главный инженер ФГКУ "Разлив" Росрезерва Денис Селезнев.

За активное участие в проекте Народного фронта - сборе средств в Фонд поддержки военнослужащих "Все для Победы!" - благодарственными письмами Исполкома Общероссийского народного фронта награждены коллектив УФНС России по Самарской области, коллектив ФБУ Самарской лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации, коллектив ФГКУ "Энергия" Росрезерва.

"В нашем регионе многое делается для поддержки участников специальной военной операции. Люди с открытым сердцем помогают военнослужащим и членам их семей. Огромное вам спасибо за помощь, которую регион оказывает Вооруженным Силам Российской Федерации", - обратился к участникам акции Михаил Феоктистов.

"Это настолько малая часть того, что мы делаем!.. Хочется сделать еще больше. Мы не можем себя вести по-другому, ведь мы должны поддерживать наших ребят", - поделилась Наталья Корнилаева.

"Вы получили высокую оценку на федеральном уровне. И это важный вклад в общую победу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров часто бывает в зоне проведения специальной военной операции, и мы постоянно слышим от ребят на передовой, что любая помощь, которая приходит от наших граждан, наших организаций, органов власти, очень важна для них. Большое спасибо за этот вклад, я уверен, что мы вместе будем приближать нашу победу", - подчеркнул Дмитрий Кочергин.

Регулярно в зону СВО и на Донбасс из Самарской области отправляется гуманитарная помощь, техника, одежда, идет сбор денежных средств, оказывается другая необходимая поддержка.

"С первых дней специальной военной операции было понятно, как мы будем работать. Та системная работа по поддержке наших бойцов, которая налажена в субъекте, конечно, ни на минуту не останавливается, а главное - она имеет поступательное движение. Мы знаем о насущных проблемах наших ребят. Мы стараемся максимально быстро их решить. Ваши организации являются постоянными партнерами регионального штаба ОНФ. Коллективы нацелены на одну общую цель - победу!" - отметил Павел Покровский.

Активное участие трудовых коллективов Самарской области в федеральном проекте "Все для Победы!" будет продолжено.