Форвард БК "Самара" Максим Шелекето покидает клуб

Форвард Максим Шелекето после двух сезонов в БК "Самара" покидает клуб.

Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый "взорваться" и выдать "красоту", Максим оставил яркий след в истории "Самары", а его "золотое" попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас еще памятно болельщикам.