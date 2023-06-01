Форвард БК "Самара" Максим Шелекето покидает клуб

Форвард Максим Шелекето после двух сезонов в БК "Самара" покидает клуб.
Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый "взорваться" и выдать "красоту", Максим оставил яркий след в истории "Самары", а его "золотое" попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас еще памятно болельщикам.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.