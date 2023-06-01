16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как самарский бизнес растет и развивается вместе со Сбером Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам

Банки Финансы

Банки запускают совместные программы с производителями среднетоннажных грузовиков

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в первом квартале 2023 года продажи новых грузовиков выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на отечественном рынке грузоперевозок наиболее востребованы грузовые автомобили развозного класса, поэтому банки и лизинговые компании запускают совместные кредитные и лизинговые программы с производителями таких машин.

В частности, такие продукты предлагают "Балтийский Лизинг" и ВТБ Лизинг. В свою очередь, "Открытие Авто", блок автобизнеса банка "Открытие", анонсировал совместную программу кредитования с официальным производителем и дистрибьютором грузовых автомобилей "КАМАЗ Компас" в России - ООО "Тракс Восток Рус" на недавно представленный на рынке автомобиль "Компас 5".

"Компас 5" относится к классу малотоннажных грузовиков и является самым легким грузовым автомобилем семейства "Компас" полной массой до 3,5 тонны. Для управления грузовиком достаточно иметь водительское удостоверение категории "В". На базовое шасси КАМАЗ "Компас 5" можно установить рефрижераторный, изотермический, промтоварный фургоны, а также бортовую платформу с тентом.

Программа позволяет получить финансирование под залог приобретаемого автомобиля с небольшим первоначальным взносом, с ее помощью перевозчики смогут обновить парк грузовиков, в котором, согласно рыночным данным на начало года, почти семь машин из каждых десяти старше десяти лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2