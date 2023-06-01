Банки запускают совместные программы с производителями среднетоннажных грузовиков

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в первом квартале 2023 года продажи новых грузовиков выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на отечественном рынке грузоперевозок наиболее востребованы грузовые автомобили развозного класса, поэтому банки и лизинговые компании запускают совместные кредитные и лизинговые программы с производителями таких машин.

В частности, такие продукты предлагают "Балтийский Лизинг" и ВТБ Лизинг. В свою очередь, "Открытие Авто", блок автобизнеса банка "Открытие", анонсировал совместную программу кредитования с официальным производителем и дистрибьютором грузовых автомобилей "КАМАЗ Компас" в России - ООО "Тракс Восток Рус" на недавно представленный на рынке автомобиль "Компас 5".

"Компас 5" относится к классу малотоннажных грузовиков и является самым легким грузовым автомобилем семейства "Компас" полной массой до 3,5 тонны. Для управления грузовиком достаточно иметь водительское удостоверение категории "В". На базовое шасси КАМАЗ "Компас 5" можно установить рефрижераторный, изотермический, промтоварный фургоны, а также бортовую платформу с тентом.

Программа позволяет получить финансирование под залог приобретаемого автомобиля с небольшим первоначальным взносом, с ее помощью перевозчики смогут обновить парк грузовиков, в котором, согласно рыночным данным на начало года, почти семь машин из каждых десяти старше десяти лет.