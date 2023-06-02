Американский форвард Джеймс Эннис покидает БК "Самара"

Американский форвард Джеймс Эннис покидает баскетбольную "Самару".

Джеймс присоединился к клубу в прошлое межсезонье, став одним из самых именитых и ярких новичков Единой Лиги ВТБ, а для "Самары" - игроком, ради которого, чтобы посмотреть его в деле, многие болельщики впервые пришли на "живой" баскетбольный матч.

Один из самых результативных игроков самарской команды (он принял участие в 30 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 14,2 очка и делал 4,9 подбора за 28 минут на площадке) и первый в истории представитель "Самары" на Матче звезд Единой Лиги (17 очков и семь подборов за 18 минут).