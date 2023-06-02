В Курумоче экстренно сел самолет с больным ребенком на борту

В четверг, 1 июня, в 21:44 командир воздушного судна, следовавшего из Раменского в Анталью, доложил о больном ребенке на борту.

Командир решил следовать на незапланированный аэропорт Курумоч (Самара).

В 22:24 была произведена благополучная посадка, сообщает Aviaincident.