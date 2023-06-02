В Курумоче экстренно сел самолет с больным ребенком на борту

В четверг, 1 июня, в 21:44 командир воздушного судна, следовавшего из Раменского в Анталью, доложил о больном ребенке на борту.
Командир решил следовать на незапланированный аэропорт Курумоч (Самара).
В 22:24 была произведена благополучная посадка, сообщает Aviaincident.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!