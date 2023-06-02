Банки активно кредитуют покупателей внедорожной техники

Лето — традиционный сезон активности любителей экстремальных приключений и активного отдыха с использованием внедорожников. В условиях растущего спроса на такую технику банки предлагают специальные кредитные программы на покупку квадроциклов, багги и мотовездеходов от крупнейших мировых производителей.
В частности, недавно о старте программы кредитования с официальным дистрибьютором в России китайского бренда HISUN — компанией ООО "Нева-сервис" объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").
Деньги в таких программах можно получить всего по двум документам, без первоначального взноса и залога. В сумму кредита может быть включена стоимость страховых и сервисных услуг.
Рынок техники для активного отдыха в нашей стране динамично развивается даже несмотря на то, что Россию покинули популярные американские, японские и европейские бренды.
В то же время появились новые модели техники, которые ранее в нашу страну не поставлялись.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны