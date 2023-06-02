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Банки активно кредитуют покупателей внедорожной техники

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — традиционный сезон активности любителей экстремальных приключений и активного отдыха с использованием внедорожников. В условиях растущего спроса на такую технику банки предлагают специальные кредитные программы на покупку квадроциклов, багги и мотовездеходов от крупнейших мировых производителей.

В частности, недавно о старте программы кредитования с официальным дистрибьютором в России китайского бренда HISUN — компанией ООО "Нева-сервис" объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

Деньги в таких программах можно получить всего по двум документам, без первоначального взноса и залога. В сумму кредита может быть включена стоимость страховых и сервисных услуг.

Рынок техники для активного отдыха в нашей стране динамично развивается даже несмотря на то, что Россию покинули популярные американские, японские и европейские бренды.

В то же время появились новые модели техники, которые ранее в нашу страну не поставлялись.

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