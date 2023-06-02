Женский БК "Самара" будет тренировать Дмитрий Пивцайкин

Новым главным тренером женского БК "Самара" стал Дмитрий Пивцайкин.

С 2014 по 2021 гг. Пивцайкин возглавлял юношескую и молодежную команды "Самара", с которыми не раз выигрывал медали первенства ДЮБЛ и Единой молодежной лиги ВТБ.

Дмитрий Пивцайкин имеет богатый опыт работы со сборными различных возрастов. Он входил в тренерский штаб резервных сборных России на первенстве Европы U16 (2017) и U18 (2019). Летом 2022 г. он был назначен главным тренером юношеской сборной России U16, с которой совсем недавно стал победителем IX Российско-Китайских молодежных игр.

Тренер Игорь Грачев, выведший самарских баскетболисток на пятое место в Премьер-лиге, покинул клуб.