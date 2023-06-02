В Самаре открыта регистрация на Всероссийское мероприятие "Добро.Конференция-2023"

С 5 по 10 июня в Самарской области пройдет одно из крупнейших событий в сфере добровольчества - Всероссийское мероприятие "Добро.Конференция-2023", где соберутся лидеры волонтерских, благотворительных и государственных организаций, университетов из всех регионов страны. Всего участниками мероприятия станут более чем 4500 человек со всей страны.

Программа Добро.Конференции включает в себя ежедневную деловую и образовательную программы с участием топ-спикеров, полезную программу, где представители всех регионов страны смогут познакомиться с добровольческими практиками Самарской области.

Церемония открытия Добро.Конференции состоится 6 июня 2023 года. В ней примут участие до 3000 представителей волонтерского движения и благотворительного сектора - участники конференции и представители Самарской области.

Церемония закрытия состоится 9 июня. В рамках церемонии будут отмечены участники проекта взаимопомощи и гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ, авторы лучших идей и практик в сфере добровольчества, а также подведут итоги грантового конкурса для Добро.Центров "Росмолодежь.Гранты".